Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 23073 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 50444 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 118832 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 80465 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 79811 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 65438 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 53917 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247677 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214551 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
Літак Зеленського прямує до США на зустріч з Трампом

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Літак президента України Володимира Зеленського прямує до США. Приземлення очікується через 6,5 годин.

Літак Зеленського прямує до США на зустріч з Трампом

Літак президента України Володимира Зеленського прямує до Сполучених Штатів Америки, де має відбутись зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Орієнтовний час прибуття літака у США - через 6,5 годин, написав нардеп. Також він опублікував карту польоту літака.

Інших подробиць наразі не озвучується.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.   

Також він зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.  

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.  

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Telegram
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Ярослав Железняк