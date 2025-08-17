Літак Зеленського прямує до США на зустріч з Трампом
Київ • УНН
Літак президента України Володимира Зеленського прямує до США. Приземлення очікується через 6,5 годин.
Літак президента України Володимира Зеленського прямує до Сполучених Штатів Америки, де має відбутись зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Желєзняк, передає УНН.
Деталі
Орієнтовний час прибуття літака у США - через 6,5 годин, написав нардеп. Також він опублікував карту польоту літака.
Інших подробиць наразі не озвучується.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.
Також він зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.
Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.