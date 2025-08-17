$41.450.00
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
"Це не мир, а капітуляція": реакція Європи на пропозиції віддати українські землі росії

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголошують на суверенному праві України визначати умови миру та необхідності тиску на агресора.

"Це не мир, а капітуляція": реакція Європи на пропозиції віддати українські землі росії

Європейські лідери відреагували на заяви про припинення російсько-української війни шляхом передачі росії ще чотирьох областей України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За підсумками онлайн-саміту європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського, який відбувся в Брюсселі, лідери країн Європи і європейських організацій зробили низку заяв. Президент Європейської ради Антоніу Кошта в соцмережі "Х" написав, що Україна має суверенне право визначати умови миру – і його мають поважати.

Ми вітаємо готовність Сполучених Штатів брати участь у наданні Україні гарантій безпеки з метою стримування майбутньої агресії з боку росії та спільного забезпечення справедливого і міцного миру в Україні. Європа готова виконати свою частину роботи

- написав він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію. Про це повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.

Євген Устименко

