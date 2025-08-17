"Це не мир, а капітуляція": реакція Європи на пропозиції віддати українські землі росії
Київ • УНН
Європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголошують на суверенному праві України визначати умови миру та необхідності тиску на агресора.
Європейські лідери відреагували на заяви про припинення російсько-української війни шляхом передачі росії ще чотирьох областей України. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За підсумками онлайн-саміту європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського, який відбувся в Брюсселі, лідери країн Європи і європейських організацій зробили низку заяв. Президент Європейської ради Антоніу Кошта в соцмережі "Х" написав, що Україна має суверенне право визначати умови миру – і його мають поважати.
Ми вітаємо готовність Сполучених Штатів брати участь у наданні Україні гарантій безпеки з метою стримування майбутньої агресії з боку росії та спільного забезпечення справедливого і міцного миру в Україні. Європа готова виконати свою частину роботи
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву".
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію. Про це повідомляє Le Figaro.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.
Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.