"Это не мир, а капитуляция": реакция Европы на предложения отдать украинские земли россии

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Европейские лидеры осудили предложения о передаче украинских территорий россии ради мира. Они подчеркивают суверенное право Украины определять условия мира и необходимость давления на агрессора.

"Это не мир, а капитуляция": реакция Европы на предложения отдать украинские земли россии

Европейские лидеры отреагировали на заявления о прекращении российско-украинской войны путем передачи россии еще четырех областей Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

По итогам онлайн-саммита европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в Брюсселе, лидеры стран Европы и европейских организаций сделали ряд заявлений. Президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети "Х" написал, что Украина имеет суверенное право определять условия мира – и его должны уважать.

Мы приветствуем готовность Соединенных Штатов участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности с целью сдерживания будущей агрессии со стороны россии и совместного обеспечения справедливого и прочного мира в Украине. Европа готова выполнить свою часть работы

- написал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россия предлагает Украине не мир, а капитуляцию. Об этом сообщает Le Figaro.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Радослав Сикорский
Европейский совет
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша