"Это не мир, а капитуляция": реакция Европы на предложения отдать украинские земли россии
Киев • УНН
Европейские лидеры осудили предложения о передаче украинских территорий россии ради мира. Они подчеркивают суверенное право Украины определять условия мира и необходимость давления на агрессора.
Европейские лидеры отреагировали на заявления о прекращении российско-украинской войны путем передачи россии еще четырех областей Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
По итогам онлайн-саммита европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в Брюсселе, лидеры стран Европы и европейских организаций сделали ряд заявлений. Президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети "Х" написал, что Украина имеет суверенное право определять условия мира – и его должны уважать.
Мы приветствуем готовность Соединенных Штатов участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности с целью сдерживания будущей агрессии со стороны россии и совместного обеспечения справедливого и прочного мира в Украине. Европа готова выполнить свою часть работы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россия предлагает Украине не мир, а капитуляцию. Об этом сообщает Le Figaro.
Напомним
Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.