Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Самолет президента Украины Владимира Зеленского направляется в США. Приземление ожидается через 6,5 часов.

Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом

Самолет президента Украины Владимира Зеленского направляется в Соединенные Штаты Америки, где должна состояться встреча с Дональдом Трампом. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Ориентировочное время прибытия самолета в США - через 6,5 часов, написал нардеп. Также он опубликовал карту полета самолета.

Других подробностей пока не озвучивается.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.   

Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, о том что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.  

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.  

В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий россии ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Telegram
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Ярослав Железняк