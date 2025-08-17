Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом
Киев • УНН
Самолет президента Украины Владимира Зеленского направляется в США. Приземление ожидается через 6,5 часов.
Самолет президента Украины Владимира Зеленского направляется в Соединенные Штаты Америки, где должна состояться встреча с Дональдом Трампом. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Ориентировочное время прибытия самолета в США - через 6,5 часов, написал нардеп. Также он опубликовал карту полета самолета.
Других подробностей пока не озвучивается.
Напомним
Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.
Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, о том что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.
В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий россии ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.