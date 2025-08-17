Трамп поддерживает предложение Путина о контроле РФ над Донбассом в обмен на мир - Fox News

российский диктатор владимир путин предложил прекратить войну против Украины в обмен на установление полного контроля над Донбассом, и президент США Дональд Трамп поддерживает эти условия. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что чиновник США подтвердил, что Трамп призвал Президента Украины Владимира Зеленского принять предложение путина.

После встречи с путиным в пятницу на Аляске Трамп сказал европейским союзникам, что российский президент повторил, что он хочет получить контроль над Луганской и Донецкой областями, но что он, кажется, открыт к возможности выхода из "тупика" в Запорожье и Херсоне вместе с замораживанием вдоль линий фронта - говорится в статье.

СМИ добавляет, что Трамп отказался от поддержки прекращения огня, вместо этого стремится к мирному соглашению после встречи с путиным, который "давно заявляет, что москва не заинтересована во временном перемирии и ищет долгосрочного урегулирования, которое соответствует интересам кремля".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о необходимости уступить россии украинскими территориями, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей.

Европейские лидеры отреагировали на заявления о прекращении российско-украинской войны путем передачи россии еще четырех областей Украины. В частности, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина имеет суверенное право определять условия мира – и его должны уважать.

Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом