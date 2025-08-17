Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News
Київ • УНН
путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.
російський диктатор володимир путін запропонував припинити війну проти України в обмін на встановлення повного контролю над Донбасом, і президент США Дональд Трамп підтримує ці умови. Про це повідомляє Fox News із посиланням на неназваного європейського дипломата, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що посадовець США підтвердив, що Трамп закликав Президента України Володимира Зеленського прийняти пропозицію путіна.
Після зустрічі з путіним у п'ятницю на Алясці Трамп сказав європейським союзникам, що російський президент повторив, що він хоче отримати контроль над Луганською та Донецькою областями, але що він, здається, відкритий до можливості виходу з "глухого кута" в Запоріжжі та Херсоні разом із заморожуванням вздовж ліній фронту
ЗМІ додає, що Трамп відмовився від підтримки припинення вогню, натомість прагне мирної угоди після зустрічі з путіним, який "давно заявляє, що москва не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї та шукає довгострокового врегулювання, яке відповідає інтересам кремля".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви щодо необхідності поступитися росії українськими територіями, аби припинити війну. Він заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.
Європейські лідери відреагували на заяви про припинення російсько-української війни шляхом передачі росії ще чотирьох областей України. Зокрема, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна має суверенне право визначати умови миру – і його мають поважати.
