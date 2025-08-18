Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче

Президент США Дональд Трамп вважає, що глава Української держави Володимир Зеленський може майже негайно припинити війну. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Глава Білого дому уточнив, що умовами цього є відмова України від Криму і вступу до НАТО.

Президент України Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Згадайте, як все почалося. Крим, який Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), не повернути, і жодного вступу України до НАТО. - зазначив Трамп.

Він додав, що "деякі речі ніколи не змінюються".

Нагадаємо

Під час саміту в Анкориджі путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

У свою чергу Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News