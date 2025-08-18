$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 серпня, 18:51 • 15107 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 28611 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 36951 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 71227 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 129883 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 85865 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 83442 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67003 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54802 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248307 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може негайно припинити війну, якщо Україна відмовиться від Криму та вступу до НАТО. За словами президента США, "деякі речі ніколи не змінюються".

Президент США Дональд Трамп вважає, що глава Української держави Володимир Зеленський може майже негайно припинити війну. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Глава Білого дому уточнив, що умовами цього є відмова України від Криму і вступу до НАТО.

Президент України Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Згадайте, як все почалося. Крим, який Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), не повернути, і жодного вступу України до НАТО.

- зазначив Трамп.

Він додав, що "деякі речі ніколи не змінюються".

Нагадаємо

Під час саміту в Анкориджі путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

У свою чергу Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Донецька область
Truth Social
Луганська область
Барак Обама
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Крим
Володимир Зеленський
Україна