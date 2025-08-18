Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 августа, 18:51 • 15107 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 28611 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 36951 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 71227 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 129883 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 85865 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 83442 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67003 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54802 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248307 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
71%
747мм
Популярные новости
"Это не мир, а капитуляция": реакция Европы на предложения отдать украинские земли россии17 августа, 17:49 • 5176 просмотра
Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом17 августа, 18:04 • 7126 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 10566 просмотра
«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине17 августа, 19:47 • 4396 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 17689 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 71224 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 371544 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 322087 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 325282 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 331657 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 27400 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 24195 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 59903 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 49212 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180012 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Бильд
Футбол
Шахед-136

Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может немедленно прекратить войну, если Украина откажется от Крыма и вступления в НАТО. По словам президента США, «некоторые вещи никогда не меняются».

Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет

Президент США Дональд Трамп считает, что глава Украинского государства Владимир Зеленский может почти немедленно прекратить войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома уточнил, что условиями этого является отказ Украины от Крыма и вступления в НАТО.

Президент Украины Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Крым, который Обама отдал (12 лет назад, без единого выстрела!), не вернуть, и никакого вступления Украины в НАТО.

- отметил Трамп.

Он добавил, что "некоторые вещи никогда не меняются".

Напомним

Во время саммита в Анкоридже Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

Тем временем, Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.

Трамп поддерживает предложение Путина о контроле РФ над Донбассом в обмен на мир - Fox News17.08.25, 21:29 • 3640 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Донецкая область
Truth Social
Луганская область
Барак Обама
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Крым
Владимир Зеленский
Украина