Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет

Президент США Дональд Трамп считает, что глава Украинского государства Владимир Зеленский может почти немедленно прекратить войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома уточнил, что условиями этого является отказ Украины от Крыма и вступления в НАТО.

Президент Украины Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Крым, который Обама отдал (12 лет назад, без единого выстрела!), не вернуть, и никакого вступления Украины в НАТО. - отметил Трамп.

Он добавил, что "некоторые вещи никогда не меняются".

Напомним

Во время саммита в Анкоридже Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

Тем временем, Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.

