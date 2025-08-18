Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с Путиным - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники прибывают в Вашингтон в понедельник, с нетерпением ожидая узнать, какие обязательства президент США Дональд Трамп взял на себя на саммите с главой кремля владимиром путиным, и опасаясь, что он заставит Киев пойти на неприятные уступки, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Трамп примет Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы изложить условия потенциального мирного соглашения, которое он обсуждал с путиным на встрече в прошлую пятницу на Аляске.

Ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует россия, а Киев будет стремиться четко определить возможные гарантии безопасности, по словам лица, знакомого с этим вопросом - пишет издание.

Союзники переживают тревогу, поскольку у них мало возможностей противостоять требованиям Трампа, против которых может выступить Украина, и они скептически относятся к тому, что путин действительно хочет мира, отмечает издание. И добавляет: еще одна проблема - сам Трамп: он хочет быстрого мирного соглашения, но не прояснил, как его достичь.

По словам других источников, знакомых с ситуацией, "Трамп заявил лидерам во время телефонного разговора на выходных, что открыт для участия США в гарантиях безопасности Украины".

Он также сообщил союзникам, что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться на него, намереваясь провести встречу путина и Зеленского в течение недели. Многие европейцы считают этот график слишком агрессивным, учитывая количество нерешенных вопросов - отмечает издание.

По словам источников, Трамп раскрыл фрагменты своих разговоров с путиным в телефонных разговорах с лидерами союзников, хотя и без особых подробностей. Высокопоставленные европейские дипломаты "приватно выразили разочарование по поводу итогов, отметив, что путин, похоже, больше всего выиграл от саммита".

Зеленский "может прекратить войну с россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать борьбу", заявил Трамп в публикации на Truth Social. Он предположил, что Крымский полуостров не будет возвращен, и заявил, что Украине не позволят вступить в НАТО, не вдаваясь в подробности, пишет издание.

Лидеры также учитывали тот факт, что команда самого Трампа пыталась сдержать ожидания быстрого решения.

"Мы все еще далеки от этого, - заявил госсекретарь Марко Рубио, который принял участие в саммите, телеканалу Fox News в воскресенье. - Мы не стоим на пороге мирного соглашения. Мы не на грани его заключения. Но я считаю, что прогресс был достигнут".

В выходные Трамп играл в гольф и избегал дальнейших подробностей о своей встрече с главой кремля. В публикациях на Truth Social он заявил, что СМИ "искажают правду, когда речь идет обо мне".

"Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или сообщили обо мне честно, - сказал он. - У меня была замечательная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которой вообще не должно было быть!"

В серии телевизионных интервью Рубио заявил, что встреча в понедельник будет посвящена гарантиям безопасности для Украины, включая вклад США. Он также заявил, что США мало что потеряют в случае провала переговоров, и что продолжение войны мало повлияет на повседневную жизнь американцев, "что позволяет предположить, что Трамп может быть готов полностью дистанцироваться от конфликта", пишет издание.

"В своих телефонных разговорах Трамп также заявил, что путин хочет, чтобы Украина уступила контроль над всем своим восточным регионом Донбасса, Донецкой и Луганской областями, подтвердив свои прежние требования", как ранее сообщало агентство Bloomberg.

"россия также прекратит выдвижение своих претензий на части Запорожской и Херсонской областей Украины, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив линии фронта на нынешних позициях. кремль также может вывести войска из районов северо-востока Украины, прилегающих к российской границе, где его войска контролируют лишь небольшие участки земли", - отмечается в публикации.

Это, как пишет издание, "создает вероятность того, что "обмен территориями", на который Трамп намекнул как на часть любого соглашения, будет перекосом в пользу путина, предоставив ему контроль над территориями, выходящими за пределы захваченных, что будет компенсировано небольшими уступками земель, которые и так принадлежали Украине".

"Если мы сегодня слабы в отношениях с россией, мы готовим завтрашние конфликты, и они затронут украинцев, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который будет среди лидеров, присоединяющихся к Зеленскому в Вашингтоне. - И давайте не обманывать себя: они могут затронуть и нас, тогда как наша страна продолжает регулярно сталкиваться с кибератаками".

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который также присутствовал на пятничном саммите, заявил в воскресенье в программе CNN: "Мы достигли соглашения о том, что США и другие страны могут фактически предложить Украине формулировки, аналогичные статье 5".

"Это ссылка на пункт НАТО о взаимной обороне, который обязывает государства-члены реагировать в случае нападения на любую из них. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула аналогичное предложение в марте, хотя Уиткофф не уточнил, какие гарантии безопасности могут предложить Украине. США исключили членство Украины в НАТО", - говорится в публикации.

Что-то похожее на статью 5 было бы важным, но это потребовало бы участия Америки, заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине, а ныне старший директор Евразийского центра Атлантического совета (Atlantic Council’s Eurasia Center). "Европейским войскам, как минимум, понадобятся американская разведка и американская логистика", - сказал он в интервью.