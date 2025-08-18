США и Европа готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО - The Washington Post

Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 договора НАТО, но не от имени альянса, а непосредственно от США и европейских государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Соединенные Штаты потенциально готовы предоставить гарантии безопасности по статье 5, но не от НАТО — непосредственно от США и других европейских стран

Детали этой договоренности должны быть рассмотрены во время встречи Зеленского с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. По словам Уиткоффа, Россия согласилась после возможного мирного соглашения не захватывать дополнительных территорий Украины и не нарушать европейских границ.

Также Зеленский заявил в Брюсселе, что переговоры с Москвой невозможны "под давлением оружия".

Полное прекращение огня — это ключевое условие для любых обсуждений

В то же время он поблагодарил за готовность Америки присоединиться к гарантиям безопасности, но подчеркнул, что нужно четко определить, какую роль будут играть США, а какую — европейские страны.

Украинские чиновники подчеркнули, что любое соглашение, которое предусматривало бы отказ от Донбасса, является неприемлемым.

Мы не собираемся отдавать 1 миллион украинцев под оккупацию. Невероятно, что в современном мире вообще можно предлагать что-то подобное