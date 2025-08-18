США и Европа готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО - The Washington Post
Киев • УНН
США и европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, но не от имени Альянса. Детали обсудят на встрече Зеленского с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.
Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 договора НАТО, но не от имени альянса, а непосредственно от США и европейских государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.
Соединенные Штаты потенциально готовы предоставить гарантии безопасности по статье 5, но не от НАТО — непосредственно от США и других европейских стран
Детали этой договоренности должны быть рассмотрены во время встречи Зеленского с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. По словам Уиткоффа, Россия согласилась после возможного мирного соглашения не захватывать дополнительных территорий Украины и не нарушать европейских границ.
Также Зеленский заявил в Брюсселе, что переговоры с Москвой невозможны "под давлением оружия".
Полное прекращение огня — это ключевое условие для любых обсуждений
В то же время он поблагодарил за готовность Америки присоединиться к гарантиям безопасности, но подчеркнул, что нужно четко определить, какую роль будут играть США, а какую — европейские страны.
Украинские чиновники подчеркнули, что любое соглашение, которое предусматривало бы отказ от Донбасса, является неприемлемым.
Мы не собираемся отдавать 1 миллион украинцев под оккупацию. Невероятно, что в современном мире вообще можно предлагать что-то подобное
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который в феврале во время встречи с украинской делегацией в Вашингтоне вызвал резкий скандал, на этот раз может занять более осторожную позицию. Аналитики считают, что его недавние встречи с европейскими дипломатами в Британии могут повлиять на его дальнейшие заявления.
Напомним
Во время саммита в Анкоридже Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.
Тем временем, Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.
«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине17.08.25, 22:47 • 3502 просмотра