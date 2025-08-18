США и Европа готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО - The Washington Post

$41.450.00
17 августа, 18:51 • 7608 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 14457 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 31281 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 62291 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 125509 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84526 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82406 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66641 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54560 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248117 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 62288 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 367768 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 318567 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 321874 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 328367 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 23296 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 22435 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 58312 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 47832 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179879 просмотра
США и Европа готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО - The Washington Post

Киев • УНН

 • 14 просмотра

США и европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, но не от имени Альянса. Детали обсудят на встрече Зеленского с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

США и Европа готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО - The Washington Post

Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 договора НАТО, но не от имени альянса, а непосредственно от США и европейских государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Соединенные Штаты потенциально готовы предоставить гарантии безопасности по статье 5, но не от НАТО — непосредственно от США и других европейских стран

- заявил Уиткофф. 

Детали этой договоренности должны быть рассмотрены во время встречи Зеленского с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. По словам Уиткоффа, Россия согласилась после возможного мирного соглашения не захватывать дополнительных территорий Украины и не нарушать европейских границ. 

Также Зеленский заявил в Брюсселе, что переговоры с Москвой невозможны "под давлением оружия".

 Полное прекращение огня — это ключевое условие для любых обсуждений

- подчеркнул он.

В то же время он поблагодарил за готовность Америки присоединиться к гарантиям безопасности, но подчеркнул, что нужно четко определить, какую роль будут играть США, а какую — европейские страны.

Украинские чиновники подчеркнули, что любое соглашение, которое предусматривало бы отказ от Донбасса, является неприемлемым.

Мы не собираемся отдавать 1 миллион украинцев под оккупацию. Невероятно, что в современном мире вообще можно предлагать что-то подобное

- сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который в феврале во время встречи с украинской делегацией в Вашингтоне вызвал резкий скандал, на этот раз может занять более осторожную позицию. Аналитики считают, что его недавние встречи с европейскими дипломатами в Британии могут повлиять на его дальнейшие заявления.

Напомним

Во время саммита в Анкоридже Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

Тем временем, Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.

«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине17.08.25, 22:47 • 3502 просмотра

Вероника Марченко

политика
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина