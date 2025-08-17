$41.450.00
«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала неприемлемым «мир», который требует от Украины отдать неоккупированные части Донбасса. Она подчеркнула, что ЕС не потерпит мира, который является лишь другим словом для капитуляции Украины.

«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала неприемлемым "мир", который требует от Украины отдать неоккупированные части Донбасса. Об этом сообщает УНН.

Детали

По ее словам, ЕС не потерпит мира, который является лишь другим словом для капитуляции.

Нет большего доказательства однозначной поддержки Европейским Союзом Украины, чем сегодняшний визит Президента Владимира Зеленского в Брюссель, где его встретила Урсула фон дер Ляйен, глава Комиссии. А также тот факт, что семь европейских лидеров будут сопровождать его завтра в Вашингтон на встречу с президентом Трампом после Аляски

- написала госпожа посол.

Она подчеркнула, что в Анкоридже Трамп решил не настаивать на прекращении огня, вместо этого российский диктатор Владимир Путин представил так называемое "мирное предложение", которое является не чем иным, как "диктатом агрессора".

Например, от Украины ожидается, что она сдаст восточную часть своей территории, сверх того, чего Путин достиг военным путем. Такой "мир" неприемлем.

- отметила Матернова.

"Это не мир, а капитуляция": реакция Европы на предложения отдать украинские земли россии

Она добавила, что ЕС, наоборот, с самого начала четко и решительно говорил: мир должен основываться на принципах международного права – на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами. Завтра президента Зеленского в Вашингтоне будут сопровождать лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии и Евросоюза. Их совместное присутствие в Белом доме является четким сигналом: Европа едина и решительна с Украиной. ... Вместе с Соединенными Штатами мы должны подтолкнуть Путина к настоящему прекращению огня, а затем и к настоящему миру – чего не произошло в Анкоридже

- подчеркнула дипломатка.

Она заверила, что Украина может полностью полагаться на своих европейских партнеров, поскольку ЕС "продемонстрировал твердую позицию, мужество и разум", а "дать возможность агрессору диктовать условия мира будет означать поставить под угрозу мир во всей Европе".

Напомним

"Коалиция желающих" готова разместить силы сдерживания в Украине после прекращения боевых действий и взять под защиту небо и море. Об этом говорится в заявлении, обнародованном правительством Великобритании.

Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии

