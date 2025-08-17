Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о необходимости уступить россии украинские территории, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Как отметил президент, Украине нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. По его словам, текущая линия соприкосновения – это лучшая линия для переговоров. Он добавил, что европейцы это поддерживают.

россия все еще не достигла успеха в Донецкой области, Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей

Вопрос территориального урегулирования очень важен: его должны решать только российский и украинский лидеры на трехсторонней встрече с участием США, отметил глава государства.

Впрочем, россия не дает никаких сигналов, что такая трехсторонняя встреча состоится, а если россия откажется, тогда должны быть новые санкции