Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 17357 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 37103 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 113611 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 75972 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 76513 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 64344 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 53253 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247506 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 214367 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168679 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.

Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о необходимости уступить россии украинские территории, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Детали

Как отметил президент, Украине нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. По его словам, текущая линия соприкосновения – это лучшая линия для переговоров. Он добавил, что европейцы это поддерживают.

россия все еще не достигла успеха в Донецкой области, Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей

- написал Зеленский.

Вопрос территориального урегулирования очень важен: его должны решать только российский и украинский лидеры на трехсторонней встрече с участием США, отметил глава государства.

Впрочем, россия не дает никаких сигналов, что такая трехсторонняя встреча состоится, а если россия откажется, тогда должны быть новые санкции 

– написал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.

Евгений Устименко

