"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала неприйнятним "мир", який вимагає від України віддати неокуповані частини Донбасу. Про це повідомляє УНН.

За її словами, ЄС не терпітиме миру, який є лише іншим словом для капітуляції.

Немає більшого доказу однозначної підтримки Європейським Союзом України, ніж сьогоднішній візит Президента Володимира Зеленського до Брюсселя, де його зустріла Урсула фон дер Ляєн, голова Комісії. А також той факт, що сім європейських лідерів супроводжуватимуть його завтра до Вашингтона на зустріч з президентом Трампом після Аляски

Вона підкреслила, що в Анкориджі Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню, натомість російський диктатор володимир путін представив так звану "мирну пропозицію", яка є не чим іншим, як "диктатом агресора".

Наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території, понад те, чого путін досяг військовим шляхом. Такий "мир" є неприйнятним.

Вона додала, що ЄС, навпаки, з самого початку чітко та рішуче говорив: мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Жодних ілюзій, жодних компромісів з агресорами. Завтра президента Зеленського у Вашингтоні супроводжуватимуть лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії та Євросоюзу. Їхня спільна присутність у Білому домі є чітким сигналом: Європа єдина та рішуча з Україною. ... Разом зі Сполученими Штатами ми повинні підштовхнути путіна до справжнього припинення вогню, а потім і до справжнього миру – чого не сталося в Анкориджі