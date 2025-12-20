$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 3932 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 6228 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 5206 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 11235 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 20734 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 24388 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24473 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23816 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19492 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вісім автомобілів: є постраждалі

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

На трасі Київ-Чоп у селі Біла Криниця 20 грудня сталося дві ДТП за участі восьми автомобілів. Двоє осіб отримали травми, але після обстеження їх відпустили додому.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися вісім автомобілів: є постраждалі

Дві автопригоди сталися на трасі Київ-Чоп у Рівненському районі за участю восьми автомобілів, відомо про двох постраждалих, водіїв притягатимуть до адміністративної відповідальності, повідомили у ГУНП у Рівненській області у суботу, пише УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що сьогодні, 20 грудня, в обідню пору на трасі Київ-Чоп у селі Біла Криниця водій автомобіля Cadillac допустив зіткнення із попутним автомобілем Hyundai, який зупинився перед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

У момент очікування екіпажу патрульної поліції, близько 13 години, водій автомобіля Volkswagen Touareg в’їхав у Cadillac. В подальшому учасниками автопригоди стали іще п’ять транспортних засобів, повідомили у поліції.

Унаслідок ДТП постраждали двоє осіб: після обстеження та надання необхідної допомоги у медзакладі їх відпустили.

Рух на вказаній ділянці дороги наразі повністю відновлено.

Вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 (ДТП-механіка) КУпАП водіїв Cadillac та Volkswagen.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27142 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
