На трасі Київ-Чоп зіткнулися вісім автомобілів: є постраждалі
Київ • УНН
На трасі Київ-Чоп у селі Біла Криниця 20 грудня сталося дві ДТП за участі восьми автомобілів. Двоє осіб отримали травми, але після обстеження їх відпустили додому.
Дві автопригоди сталися на трасі Київ-Чоп у Рівненському районі за участю восьми автомобілів, відомо про двох постраждалих, водіїв притягатимуть до адміністративної відповідальності, повідомили у ГУНП у Рівненській області у суботу, пише УНН.
Деталі
Попередньо встановлено, що сьогодні, 20 грудня, в обідню пору на трасі Київ-Чоп у селі Біла Криниця водій автомобіля Cadillac допустив зіткнення із попутним автомобілем Hyundai, який зупинився перед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.
У момент очікування екіпажу патрульної поліції, близько 13 години, водій автомобіля Volkswagen Touareg в’їхав у Cadillac. В подальшому учасниками автопригоди стали іще п’ять транспортних засобів, повідомили у поліції.
Унаслідок ДТП постраждали двоє осіб: після обстеження та надання необхідної допомоги у медзакладі їх відпустили.
Рух на вказаній ділянці дороги наразі повністю відновлено.
Вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 (ДТП-механіка) КУпАП водіїв Cadillac та Volkswagen.
