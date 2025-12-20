На трассе Киев-Чоп столкнулись восемь автомобилей: есть пострадавшие
Киев • УНН
На трассе Киев-Чоп в селе Белая Криница 20 декабря произошло два ДТП с участием восьми автомобилей. Два человека получили травмы, но после обследования их отпустили домой.
Два ДТП произошли на трассе Киев-Чоп в Ровенском районе с участием восьми автомобилей, известно о двух пострадавших, водителей будут привлекать к административной ответственности, сообщили в ГУНП в Ровенской области в субботу, пишет УНН.
Детали
Предварительно установлено, что сегодня, 20 декабря, в обеденное время на трассе Киев-Чоп в селе Белая Криница водитель автомобиля Cadillac допустил столкновение с попутным автомобилем Hyundai, который остановился перед пешеходным переходом. В результате ДТП никто не пострадал.
В момент ожидания экипажа патрульной полиции, около 13 часов, водитель автомобиля Volkswagen Touareg въехал в Cadillac. В дальнейшем участниками ДТП стали еще пять транспортных средств, сообщили в полиции.
В результате ДТП пострадали два человека: после обследования и оказания необходимой помощи в медучреждении их отпустили.
Движение на указанном участке дороги сейчас полностью восстановлено.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 124 (ДТП-механика) КоАП водителей Cadillac и Volkswagen.
