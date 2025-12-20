На трассе Киев-Чоп столкнулись восемь автомобилей: есть пострадавшие

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 3924 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 8196 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 10617 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 8316 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 12508 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 21738 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 25426 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24664 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23997 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19602 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06 • 6738 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 18638 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 22095 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 10355 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 12853 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 2802 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 10617 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 82054 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 57611 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 65644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде18:35 • 126 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 13025 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 10521 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 22336 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 28600 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сухой Су-27
FIFA (серия видеоигр)

На трассе Киев-Чоп столкнулись восемь автомобилей: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

На трассе Киев-Чоп в селе Белая Криница 20 декабря произошло два ДТП с участием восьми автомобилей. Два человека получили травмы, но после обследования их отпустили домой.

На трассе Киев-Чоп столкнулись восемь автомобилей: есть пострадавшие

Два ДТП произошли на трассе Киев-Чоп в Ровенском районе с участием восьми автомобилей, известно о двух пострадавших, водителей будут привлекать к административной ответственности, сообщили в ГУНП в Ровенской области в субботу, пишет УНН.

Детали

Предварительно установлено, что сегодня, 20 декабря, в обеденное время на трассе Киев-Чоп в селе Белая Криница водитель автомобиля Cadillac допустил столкновение с попутным автомобилем Hyundai, который остановился перед пешеходным переходом. В результате ДТП никто не пострадал.

В момент ожидания экипажа патрульной полиции, около 13 часов, водитель автомобиля Volkswagen Touareg въехал в Cadillac. В дальнейшем участниками ДТП стали еще пять транспортных средств, сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали два человека: после обследования и оказания необходимой помощи в медучреждении их отпустили.

Движение на указанном участке дороги сейчас полностью восстановлено.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 124 (ДТП-механика) КоАП водителей Cadillac и Volkswagen.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27146 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Киев