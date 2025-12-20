$42.340.00
14:15 • 2848 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 12419 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 15931 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 17121 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 17954 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 16647 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 23608 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 38370 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27395 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32928 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Історія з відео дрона із російським триколором над Києвом отримала продовження: поліція підтвердила запуск невідомого безпілотника

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Поліція Києва спочатку спростувала, а потім підтвердила факт підняття неідентифікованого дрона над столицею. Раніше в мережі з'явилося відео з дроном із російським триколором.

Історія з відео дрона із російським триколором над Києвом отримала продовження: поліція підтвердила запуск невідомого безпілотника

У мережі розмістили відео з дроном з російським триколором нібито у небі над Києвом, і столична поліція, спочатку спростувавши такий факт, тепер заявила, що "неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці", пише УНН.

Уточнена інформація. Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці

- повідомили у ГУНП у Києві у Telegram.

Нагадаємо

Раніше поліція Києва повідомляла, що перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: "вона свого підтвердження не знайшла".

Юлія Шрамко

