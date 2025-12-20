Історія з відео дрона із російським триколором над Києвом отримала продовження: поліція підтвердила запуск невідомого безпілотника
Київ • УНН
Поліція Києва спочатку спростувала, а потім підтвердила факт підняття неідентифікованого дрона над столицею. Раніше в мережі з'явилося відео з дроном із російським триколором.
У мережі розмістили відео з дроном з російським триколором нібито у небі над Києвом, і столична поліція, спочатку спростувавши такий факт, тепер заявила, що "неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці", пише УНН.
Уточнена інформація. Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці
Нагадаємо
Раніше поліція Києва повідомляла, що перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: "вона свого підтвердження не знайшла".