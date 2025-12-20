История с видео дрона с российским триколором над Киевом получила продолжение: полиция подтвердила запуск неизвестного беспилотника
Киев • УНН
Полиция Киева сначала опровергла, а затем подтвердила факт поднятия неидентифицированного дрона над столицей. Ранее в сети появилось видео с дроном с российским триколором.
В сети разместили видео с дроном с российским триколором якобы в небе над Киевом, и столичная полиция, сначала опровергнув такой факт, теперь заявила, что "неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице", пишет УНН.
Уточненная информация. После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице
Напомним
Ранее полиция Киева сообщала, что проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: "она своего подтверждения не нашла".