История с видео дрона с российским триколором над Киевом получила продолжение: полиция подтвердила запуск неизвестного беспилотника

14:15 • 3258 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 12897 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 16501 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 17663 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 18413 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 16915 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 23750 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 38491 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27436 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32968 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Теги
Авторы
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине20 декабря, 05:57 • 18101 просмотра
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 12116 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 5262 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 9690 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 8290 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21 • 72234 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39 • 49305 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 57444 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00 • 51261 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 76268 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 100 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 8790 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 24145 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 71077 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 52170 просмотра
История с видео дрона с российским триколором над Киевом получила продолжение: полиция подтвердила запуск неизвестного беспилотника

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Полиция Киева сначала опровергла, а затем подтвердила факт поднятия неидентифицированного дрона над столицей. Ранее в сети появилось видео с дроном с российским триколором.

История с видео дрона с российским триколором над Киевом получила продолжение: полиция подтвердила запуск неизвестного беспилотника

В сети разместили видео с дроном с российским триколором якобы в небе над Киевом, и столичная полиция, сначала опровергнув такой факт, теперь заявила, что "неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице", пишет УНН.

Уточненная информация. После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице

- сообщили в ГУНП в Киеве в Telegram.

Напомним

Ранее полиция Киева сообщала, что проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: "она своего подтверждения не нашла".

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
российская пропаганда
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киев