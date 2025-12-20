Відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом є фейком - поліція

$42.340.00
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 9730 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 11355 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 12663 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 12989 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21830 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36476 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26768 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32358 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40997 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень20 грудня, 04:04 • 5132 перегляди
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів20 грудня, 04:21 • 7936 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 10268 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України20 грудня, 05:57 • 13096 перегляди
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині20 грудня, 07:23 • 3960 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 66313 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 44192 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 52484 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 46540 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 71634 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Крим
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 20939 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 68150 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 49459 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 47079 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 53166 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

Відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом є фейком - поліція

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Поліція Києва перевірила інформацію про літаючий дрон із російським прапором над містом. Вона не знайшла підтвердження, закликаючи ЗМІ перевіряти достовірність даних.

Відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом є фейком - поліція

У мережі розмістили відео з дроном з російським триколором нібито у небі над Києвом, столична поліція заявила, що це фейк, пише УНН.

Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк

- повідомили у поліції Києва.

Деталі

Поліція Києва повідомила, що перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: "вона свого підтвердження не знайшла".

"Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал", - наголосили у поліції.

На Хмельниччині поширили фейк про вбивство військового священиком упц мп: поліція відреагувала04.08.25, 11:45 • 5795 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
російська пропаганда
Соціальна мережа
Київ