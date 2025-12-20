Відео з дроном із російським прапором у небі над Києвом є фейком - поліція
Київ • УНН
Поліція Києва перевірила інформацію про літаючий дрон із російським прапором над містом. Вона не знайшла підтвердження, закликаючи ЗМІ перевіряти достовірність даних.
У мережі розмістили відео з дроном з російським триколором нібито у небі над Києвом, столична поліція заявила, що це фейк, пише УНН.
Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк
Деталі
Поліція Києва повідомила, що перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: "вона свого підтвердження не знайшла".
"Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал", - наголосили у поліції.
