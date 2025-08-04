На Хмельниччині поширили фейк про вбивство військового священиком упц мп: поліція відреагувала

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
10:06 • 138 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 11759 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 26543 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
07:19 • 34047 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 40983 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 67018 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 257867 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 308230 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 155600 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 205725 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
43%
750мм
Популярнi новини
83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою4 серпня, 00:27 • 44248 перегляди
Російський БпЛА атакував молоду жінку в Херсоні4 серпня, 00:39 • 51001 перегляди
У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом4 серпня, 02:53 • 44679 перегляди
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto05:54 • 43055 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА06:42 • 39963 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 174044 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 257896 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 449235 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 258021 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 383971 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марченко Сергій Михайлович
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Крим
Одеська область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 308246 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 123229 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 157876 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 168235 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 239220 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Forbes
Ґардіан

На Хмельниччині поширили фейк про вбивство військового священиком упц мп: поліція відреагувала

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

У мережі поширилася інформація про вбивство військового священиком УПЦ МП у Старокостянтинові. Поліція спростувала фейк, зазначивши, що чоловік помер природньою смертю від гострого панкреатиту.

На Хмельниччині поширили фейк про вбивство військового священиком упц мп: поліція відреагувала

У неділю, 3 серпня, в мережі почала ширитися інформація про те, що в Старокостянтинові священик української православної церкви московського патріархату на території монастиря забив на смерть військового.

Правоохоронці спростували цю інформацію, зазначивши, що чоловік помер природньою смертю, пише УНН з посиланням на поліцію Хмельницької області.

 Деталі

У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря упц мп був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності

- повідомили в поліції.

Зазначається, що 3 серпня до поліції надійшло повідомлення, про те що по вул. Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики.

Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит

- розповіли правоохоронці. 

Також повідомляється, що за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою "Природня смерть". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. 

Доповнення

У Чернівцях 14-річний хлопець помер у кареті швидкої допомоги після вогнепального поранення в голову. Пістолет, з якого було здійснено постріл, належить брату загиблого.

 У Рівному 27 липня водій BMW, 20-річний місцевий мешканець, збив 44-річну жінку на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці, водія затримано та повідомлено про підозру. 

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Хмельницька область
Старокостянтинів
Чернівці
Рівне