На Хмельниччині поширили фейк про вбивство військового священиком упц мп: поліція відреагувала
Київ • УНН
У мережі поширилася інформація про вбивство військового священиком УПЦ МП у Старокостянтинові. Поліція спростувала фейк, зазначивши, що чоловік помер природньою смертю від гострого панкреатиту.
У неділю, 3 серпня, в мережі почала ширитися інформація про те, що в Старокостянтинові священик української православної церкви московського патріархату на території монастиря забив на смерть військового.
Правоохоронці спростували цю інформацію, зазначивши, що чоловік помер природньою смертю, пише УНН з посиланням на поліцію Хмельницької області.
Деталі
У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря упц мп був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності
Зазначається, що 3 серпня до поліції надійшло повідомлення, про те що по вул. Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики.
Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит
Також повідомляється, що за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою "Природня смерть". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Доповнення
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