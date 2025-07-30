У Чернівцях виявили підлітка з вогнепальним пораненням: що кажуть в поліції

$41.790.01
48.220.47
ukenru
09:57 • 946 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
09:53 • 10761 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
06:09 • 19789 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 45589 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
29 липня, 19:02 • 54126 перегляди
Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми
29 липня, 17:50 • 47958 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
29 липня, 17:22 • 55063 перегляди
В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський
Ексклюзив
29 липня, 14:15 • 55410 перегляди
9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?Photo
Ексклюзив
29 липня, 12:17 • 69331 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 165613 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 роціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
96%
744мм
Популярнi новини
"Загрожуватиме Великій Британії завтра": Нетаньяху відреагував на заяву Стармера щодо визнання Палестини30 липня, 00:34 • 31108 перегляди
"Правильно" любити росію: окупанти відправили школярів Донеччини до філії "Артека" на Запоріжжі - ЦНС30 липня, 01:05 • 35253 перегляди
В рф на камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів: оголошено загрозу цунаміVideo30 липня, 01:37 • 32514 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ07:04 • 19481 перегляди
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України08:11 • 45740 перегляди
Публікації
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд10:22 • 814 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони 09:53 • 10762 перегляди
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України08:11 • 46901 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садитиPhoto29 липня, 12:38 • 132183 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 роціPhoto
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 165613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаська область
Дніпропетровська область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ07:04 • 20127 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 150871 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 202108 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 136198 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-ConVideo26 липня, 12:13 • 129557 перегляди
Актуальне
YouTube
Signal
The New York Times
Fox News
TikTok

У Чернівцях виявили підлітка з вогнепальним пораненням: що кажуть в поліції

Київ • УНН

 • 826 перегляди

14-річний хлопець помер у кареті швидкої допомоги після вогнепального поранення в голову. Пістолет, з якого було здійснено постріл, належить брату загиблого.

У Чернівцях виявили підлітка з вогнепальним пораненням: що кажуть в поліції

Сьогодні, 30 липня, на вулиці Головній у Чернівцях виявлено 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, неповнолітній вистрілив собі в голову з пістолета, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Чернівецької області.

Деталі

Правоохоронці розповіли, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши з вогнепальної зброї постріл у голову. Помер підліток у кареті швидкої медичної допомоги. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

В поліції додали, що пістолет, з якого було здійснено постріл, офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. За словами власника зброї, вона зберігалася у сейфі за місцем проживання.

Відомості про подію вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з приміткою "самогубство". Наразі слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку.

Нагадаємо

В одному з районів Києва чоловік після зауваження щодо паркування влаштував стрілянину та поранив людину. Поліцейські затримали підозрюваного.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Чернівці
Київ