У Чернівцях виявили підлітка з вогнепальним пораненням: що кажуть в поліції
Київ • УНН
14-річний хлопець помер у кареті швидкої допомоги після вогнепального поранення в голову. Пістолет, з якого було здійснено постріл, належить брату загиблого.
Сьогодні, 30 липня, на вулиці Головній у Чернівцях виявлено 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, неповнолітній вистрілив собі в голову з пістолета, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Чернівецької області.
Деталі
Правоохоронці розповіли, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши з вогнепальної зброї постріл у голову. Помер підліток у кареті швидкої медичної допомоги. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
В поліції додали, що пістолет, з якого було здійснено постріл, офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. За словами власника зброї, вона зберігалася у сейфі за місцем проживання.
Відомості про подію вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з приміткою "самогубство". Наразі слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку.
Нагадаємо
В одному з районів Києва чоловік після зауваження щодо паркування влаштував стрілянину та поранив людину. Поліцейські затримали підозрюваного.