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В Черновцах обнаружили подростка с огнестрельным ранением: что говорят в полиции

Киев • УНН

 • 804 просмотра

14-летний парень умер в карете скорой помощи после огнестрельного ранения в голову. Пистолет, из которого был произведен выстрел, принадлежит брату погибшего.

В Черновцах обнаружили подростка с огнестрельным ранением: что говорят в полиции

Сегодня, 30 июля, на улице Главной в Черновцах обнаружен 14-летний парень с огнестрельным ранением. По предварительным данным, несовершеннолетний выстрелил себе в голову из пистолета, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Черновицкой области.

Детали

Правоохранители рассказали, что 14-летний черновчанин покончил жизнь самоубийством, совершив из огнестрельного оружия выстрел в голову. Умер подросток в карете скорой медицинской помощи. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

В полиции добавили, что пистолет, из которого был произведен выстрел, официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. По словам владельца оружия, оно хранилось в сейфе по месту жительства.

Сведения о происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с примечанием "самоубийство". Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка.

Напомним

В одном из районов Киева мужчина после замечания по поводу парковки устроил стрельбу и ранил человека. Полицейские задержали подозреваемого.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черновцы
Киев