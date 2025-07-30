В Черновцах обнаружили подростка с огнестрельным ранением: что говорят в полиции
Киев • УНН
14-летний парень умер в карете скорой помощи после огнестрельного ранения в голову. Пистолет, из которого был произведен выстрел, принадлежит брату погибшего.
Сегодня, 30 июля, на улице Главной в Черновцах обнаружен 14-летний парень с огнестрельным ранением. По предварительным данным, несовершеннолетний выстрелил себе в голову из пистолета, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Черновицкой области.
Детали
Правоохранители рассказали, что 14-летний черновчанин покончил жизнь самоубийством, совершив из огнестрельного оружия выстрел в голову. Умер подросток в карете скорой медицинской помощи. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
В полиции добавили, что пистолет, из которого был произведен выстрел, официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. По словам владельца оружия, оно хранилось в сейфе по месту жительства.
Сведения о происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с примечанием "самоубийство". Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка.
Напомним
В одном из районов Киева мужчина после замечания по поводу парковки устроил стрельбу и ранил человека. Полицейские задержали подозреваемого.