На столичній Троєщині сталася стрілянина через зауваження про парковку: є поранений, стрілка затримали
Київ • УНН
На Троєщині чоловік отримав поранення обличчя через конфлікт щодо паркування. 19-річного стрільця затримано, йому загрожує до семи років ув'язнення.
У Києві чоловік влаштував стрілянину на Троєщині після зауваження щодо паркування, поранивши опонента, поліцейські затримали підозрюваного, повідомили у ГУНП в Києві у середу, пише УНН.
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Повідомлення про стрільбу на вулиці Каштановій надійшло до Деснянського управління поліції від перехожих близького 23 години вечора.
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий мешканець, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування. Під час словесної перепалки керманич вистрелив декілька раз зі зброї у бік потерпілого, спричинивши останньому поранення обличчя, після чого втік на автомобілі
"За орієнтуванням патрульні поліцейські невдовзі розшукали та затримали стрілка - ним виявився 19-річний киянин", - зазначили у поліції.
Підозрюваного, як вказано, затримали в порядку ст. 208 КПК України, знаряддя вчинення злочину вилучили.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
Чоловік відкрив стрілянину по авто в Києві: стрілок пояснив конфліктом з водієм23.07.25, 08:34 • 6708 переглядiв