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На столичной Троещине произошла стрельба из-за замечания о парковке: есть раненый, стрелка задержали

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

На Троещине мужчина получил ранение лица из-за конфликта по поводу парковки. 19-летний стрелок задержан, ему грозит до семи лет заключения.

На столичной Троещине произошла стрельба из-за замечания о парковке: есть раненый, стрелка задержали

В Киеве мужчина устроил стрельбу на Троещине после замечания о парковке, ранив оппонента, полицейские задержали подозреваемого, сообщили в ГУНП в Киеве в среду, пишет УНН.

Детали

Сообщение о стрельбе на улице Каштановой поступило в Деснянское управление полиции от прохожих около 23 часов вечера.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 46-летний местный житель, выходя из супермаркета, сделал замечание водителю Audi из-за неправильной парковки. Во время словесной перепалки водитель выстрелил несколько раз из оружия в сторону потерпевшего, причинив последнему ранения лица, после чего скрылся на автомобиле

- сообщили в полиции.

"По ориентировке патрульные полицейские вскоре разыскали и задержали стрелка - им оказался 19-летний киевлянин", - отметили в полиции.

Подозреваемого, как указано, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, орудие совершения преступления изъяли.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. За содеянное фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчина открыл стрельбу по авто в Киеве: стрелок объяснил конфликтом с водителем23.07.25, 08:34 • 6708 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Audi
Украина