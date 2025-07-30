На столичной Троещине произошла стрельба из-за замечания о парковке: есть раненый, стрелка задержали
Киев • УНН
На Троещине мужчина получил ранение лица из-за конфликта по поводу парковки. 19-летний стрелок задержан, ему грозит до семи лет заключения.
В Киеве мужчина устроил стрельбу на Троещине после замечания о парковке, ранив оппонента, полицейские задержали подозреваемого, сообщили в ГУНП в Киеве в среду, пишет УНН.
Детали
Сообщение о стрельбе на улице Каштановой поступило в Деснянское управление полиции от прохожих около 23 часов вечера.
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 46-летний местный житель, выходя из супермаркета, сделал замечание водителю Audi из-за неправильной парковки. Во время словесной перепалки водитель выстрелил несколько раз из оружия в сторону потерпевшего, причинив последнему ранения лица, после чего скрылся на автомобиле
"По ориентировке патрульные полицейские вскоре разыскали и задержали стрелка - им оказался 19-летний киевлянин", - отметили в полиции.
Подозреваемого, как указано, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, орудие совершения преступления изъяли.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. За содеянное фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Мужчина открыл стрельбу по авто в Киеве: стрелок объяснил конфликтом с водителем23.07.25, 08:34 • 6708 просмотров