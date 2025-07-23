Мужчина открыл стрельбу по авто в Киеве: стрелок объяснил конфликтом с водителем
Киев • УНН
В Подольском районе Киева задержан 35-летний мужчина, стрелявший из травматического оружия по автомобилю. Причиной стал конфликт с водителем, возникший накануне.
В Киеве утром мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по автомобилю во дворе жилого дома в Подольском районе, его задержали, он объяснил свои действия конфликтом с водителем, сообщили в ГУНП в Киеве в среду, пишет УНН.
Детали
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы сегодня утром.
Жители жилого комплекса сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, который был в движении
Правоохранители, с участием специалистов криминального анализа, как указано, оперативно разыскали и задержали 35-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал
Следователи изъяли орудие совершения преступления. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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