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Неизвестный выстрелил в водителя Range Rover в Киевской области: стрелка ищут

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В Василькове неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону водителя Range Rover, который получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Полиция разыскивает нападавшего и начала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Неизвестный выстрелил в водителя Range Rover в Киевской области: стрелка ищут

В Василькове Киевской области неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону водителя Range Rover, полиция разыскивает стрелка и открыла уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту стрельбы в Василькове. Неизвестный подошел к автомобилю местного жителя и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Пострадавший госпитализирован. Полицейские разыскивают нападавшего

- сообщили в полиции.

Детали

По данным полиции, событие произошло 21 июля в 22:50 в городе Васильков Обуховского района Киевской области: на улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном автомобиле Range Rover. Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован.

"Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). В настоящее время продолжаются поиски стрелка", - указали в полиции.

Под Киевом мужчина расстрелял людей: есть погибшие, идет спецоперация по задержанию стрелка08.05.25, 16:30 • 33583 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
Васильков
Киевская область
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