Невідомий вистрелив у водія Range Rover на Київщині: стрілка шукають
Київ • УНН
У Василькові невідомий здійснив кілька пострілів у бік водія Range Rover, який отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. Поліція розшукує нападника та розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
У Василькові на Київщині невідомий здійснив кілька пострілів у бік водія Range Rover, поліція розшукує стрілка та відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.
Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрільби у Василькові. Невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілого госпіталізовано. Поліцейські розшукують нападника
Деталі
За даними поліції, подія сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано.
"Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка", - вказали у поліції.
Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка08.05.25, 16:30 • 33583 перегляди