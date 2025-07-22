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Невідомий вистрелив у водія Range Rover на Київщині: стрілка шукають

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У Василькові невідомий здійснив кілька пострілів у бік водія Range Rover, який отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. Поліція розшукує нападника та розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Невідомий вистрелив у водія Range Rover на Київщині: стрілка шукають

У Василькові на Київщині невідомий здійснив кілька пострілів у бік водія Range Rover, поліція розшукує стрілка та відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрільби у Василькові. Невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілого госпіталізовано. Поліцейські розшукують нападника

- повідомили у поліції.

Деталі

За даними поліції, подія сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано.

"Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка", - вказали у поліції.

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка08.05.25, 16:30 • 33583 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
Васильків
Київська область
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