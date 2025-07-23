Чоловік відкрив стрілянину по авто в Києві: стрілок пояснив конфліктом з водієм
Київ • УНН
У Подільському районі Києва затримано 35-річного чоловіка, який стріляв з травматичної зброї по автомобілю. Причиною став конфлікт з водієм, що виник напередодні.
У Києві вранці чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї по автомобілю у дворі житлового будинку в Подільському районі, його затримали, він пояснив свої дії конфліктом з водієм, повідомили у ГУНП в Києві у середу, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні вранці.
Мешканці житлового комплексу повідомили, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі
Правоохоронці, за участю фахівців кримінального аналізу, як вказано, оперативно розшукали та затримали 35-річного правопорушника у порядку ст. 208 КПК України.
Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник транспортного засобу не постраждав
Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Невідомий вистрелив у водія Range Rover на Київщині: стрілка шукають22.07.25, 09:02 • 2886 переглядiв