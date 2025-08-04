На Хмельнитчине распространили фейк об убийстве военного священником УПЦ МП: полиция отреагировала
Киев • УНН
В сети распространилась информация об убийстве военного священником УПЦ МП в Староконстантинове. Полиция опровергла фейк, отметив, что мужчина умер естественной смертью от острого панкреатита.
В воскресенье, 3 августа, в сети начала распространяться информация о том, что в Староконстантинове священник украинской православной церкви московского патриархата на территории монастыря забил до смерти военного.
Правоохранители опровергли эту информацию, отметив, что мужчина умер естественной смертью, пишет УНН со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
Детали
В социальных сетях распространяется информация о том, что в Староконстантинове на территории монастыря УПЦ МП был убит военнослужащий ВСУ. Эта информация не соответствует действительности
Отмечается, что 3 августа в полицию поступило сообщение о том, что по ул. Ивана Федорова на территории монастыря умер мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики.
Тело 51-летнего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти стал острый панкреатит
Также сообщается, что по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 115 с примечанием "Естественная смерть". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Дополнение
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