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На Хмельнитчине распространили фейк об убийстве военного священником УПЦ МП: полиция отреагировала

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В сети распространилась информация об убийстве военного священником УПЦ МП в Староконстантинове. Полиция опровергла фейк, отметив, что мужчина умер естественной смертью от острого панкреатита.

На Хмельнитчине распространили фейк об убийстве военного священником УПЦ МП: полиция отреагировала

В воскресенье, 3 августа, в сети начала распространяться информация о том, что в Староконстантинове священник украинской православной церкви московского патриархата на территории монастыря забил до смерти военного.

Правоохранители опровергли эту информацию, отметив, что мужчина умер естественной смертью, пишет УНН со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

 Детали

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Староконстантинове на территории монастыря УПЦ МП был убит военнослужащий ВСУ. Эта информация не соответствует действительности

- сообщили в полиции.

Отмечается, что 3 августа в полицию поступило сообщение о том, что по ул. Ивана Федорова на территории монастыря умер мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики.

Тело 51-летнего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти стал острый панкреатит

- рассказали правоохранители. 

Также сообщается, что по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 115 с примечанием "Естественная смерть". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Дополнение

В Черновцах 14-летний парень умер в карете скорой помощи после огнестрельного ранения в голову. Пистолет, из которого был произведен выстрел, принадлежит брату погибшего.

 В Ровно 27 июля водитель BMW, 20-летний местный житель, сбил 44-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пешеходка погибла на месте, водитель задержан и уведомлен о подозрении. 

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Староконстантинов
Черновцы
Ровно