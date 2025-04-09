Староконстантинов

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не четыре, а два "Кинжала": в Воздушных Силах уточнили о вражеской атаке в направлении Староконстантинова

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Воздушные силы предупредили о скоростной вражеской цели на Кременчуг

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