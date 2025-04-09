Староконстантинов

В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали

В Староконстантинове, что в Хмельницкой области, в результате подрыва запала гранаты травмировался 32-летний мужчина. Устройство взорвалось у него в руках, мужчину госпитализировали в больницу.