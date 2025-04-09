Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.
В результате атаки БПЛА в Хмельницкой области повреждены отель и дом, эвакуированы 40 человек. Во время спасательных работ враг совершил повторный обстрел, повредив магазин ритуальных услуг.
После атаки российских дронов на Хмельницкую область три человека госпитализированы из-за ухудшения здоровья от стресса. Их состояние удовлетворительное, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников в Староконстантинове, Пирятине и Умани.
В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К. Зафиксированы скоростные цели на Староконстантинов и Киев, в столице и в Хмельницкой области сообщают о звуках взрывов.
Воздушные силы ВСУ уточнили, что рф запустила 2 ракеты «Кинжал» в направлении Староконстантинова, а не 4, как сообщалось ранее. В Хмельницкой области после предупреждения прогремели взрывы.
В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Ранее Воздушные силы предупреждали о пуске четырех ракет «Кинжал» с юга в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
ВС ВСУ предупредили о скоростной цели на Кременчуг. Зафиксирован взлет 2-х МиГ-31К с аэродрома в РФ и запуск «Кинжалов», также предупреждены о 4 ракетах на Староконстантинов.
Зафиксированы пуски ракет «Кинжал» с юга в направлении Староконстантинова. Сообщается о четырех ракетах, направляющихся в город, жителям рекомендовано немедленно искать укрытие.
Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске трех аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» с территории РФ. Ракеты были направлены в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.
Взрывы слышны в Хмельницкой области, воздушная тревога объявлена во многих регионах, включая Киев, на фоне ракетной угрозы.
Взрывы произошли в Хмельницкой области около 4: 00 утра 7 июня, вероятно, они были вызваны российскими крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками, нацеленными на этот район.
Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.
В Староконстантинове, что в Хмельницкой области, в результате подрыва запала гранаты травмировался 32-летний мужчина. Устройство взорвалось у него в руках, мужчину госпитализировали в больницу.
В пятницу утром в Хмельницкой области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких городах и селах.
В Хмельницкой области, Украина, сообщалось о взрывах в условиях воздушной тревоги и подозрения на движение беспилотников "Шахид" в направлении Староконстантинова.
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении нескольких беспилотников, движущихся на юге Хмельницкой и Харьковской областей.