В Хмельницкой области были слышны взрывы

Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Украина, Турция и Россия договорились об обеспечении безопасного судоходства для торговых судов в Черном море, при этом Киев и Москва обязались не атаковать, не захватывать и не обыскивать невоенные грузовые суда.