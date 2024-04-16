ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области были слышны взрывы

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 23:49  •  2406 просмотра

Read in English

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В Хмельницкой области были слышны взрывы во время объявленной воздушной тревоги, передают корреспонденты Общественного, пишет УНН.

Детали

В командовании Воздушных сил ВСУ ранее предупреждали об атаке беспилотников.

Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"15 апреля 2024, 16:23 • 13887 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКиев
suspilneSuspilne
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  77731 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  111005 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  114547 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  113607 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  100909 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202234 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194935 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194807 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189496 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129116 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Новости по теме
В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области были слышны взрывы

  •  2406 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

  •  2931 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон представил свой план помощи для Украины

  •  2884 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

  •  2857 просмотра
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

  •  3669 просмотра
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

  •  4979 просмотра
Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

  •  5056 просмотра
Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

  •  6702 просмотра
Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

  •  7149 просмотра
россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState

россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState

  •  8236 просмотра

Популярные

Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

  •  30070 просмотра
россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

  •  28515 просмотра
Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы

Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы

  •  30275 просмотра
Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

  •  50507 просмотра
Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

  •  29420 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  305004 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  342645 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  357985 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  361228 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  396037 просмотра

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  2406 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.

Война •   •  2931 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.

Война •   •  2884 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.

Война •   •  2857 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.

Война •   •  3669 просмотра
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.

Война •   •  4979 просмотра
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Канада вводит новые санкции против 21 человека в Беларуси за подавление протестов и нарушение прав человека после президентских выборов 2020 года.

Общество •   •  5056 просмотра
Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Украина, Турция и Россия договорились об обеспечении безопасного судоходства для торговых судов в Черном море, при этом Киев и Москва обязались не атаковать, не захватывать и не обыскивать невоенные грузовые суда.

Война •   •  6702 просмотра
Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

Чешская Республика законтрактовала 180 000 боеприпасов для Украины и работает над тем, чтобы законтрактовать еще 300 000 боеприпасов в рамках своей инициативы по поддержке оборонных усилий Украины.

Война •   •  7149 просмотра
Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState

По данным аналитиков DeepState, российские войска захватили новые позиции вблизи четырех населенных пунктов на Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях.

Война •   •  8236 просмотра
россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState