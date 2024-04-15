Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"

В понедельник, 15 апреля, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Предварительно Силы обороны Украины отработали по оккупантам на заводе "Южгидромаш". Об этом заявил глава Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 11:30, во временно оккупированном Бердянске раздались 2 громких взрыва. По сообщениям местных жителей, их слышал весь город.

Также в соцсетях появилось фото, где можно увидеть характерный темный дым, который поднимается над нагорной частью города.

По предварительной информации, Силы Обороны отработали по месту дислокации врага, которое располагалось в районе завода "Южгидромаш" - заявила Галицина.

Она также отметила, что оккупанты пытаются и в дальнейшем врать о "сбитии" над городом двух ракет "Storm Shadow".

Дополнение

Местные Telegram-каналы подтверждают взрывы на территории завода "Южгидромаш". Также есть информация о раненых военных рф. В то же время подтверждение гибели оккупантов достать крайне трудно - россияне уже давно не привозят тела своих солдат в местный морг.

Вероятно, захватчики боятся утечки информации о своих потерях.

Напомним

Руководительница Бердянской МВА заявила, что во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области раздавались взрывы, а жители сообщили дым после "прилета".

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