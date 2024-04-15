Украинские военные нанесли удар по командному пункту рф в оккупированном Крыму - источник

Сегодня, 15 апреля, украинские военные нанесли удар по командному пункту в оккупированном Крыму, где в то время находились высокопоставленные российские офицеры. Об этом журналисту УНН рассказал источник в разведке.

Детали

Как рассказал источник, украинские военные нанесли удар по командному пункту в оккупированном Крыму, где находились высокопоставленные российские офицеры. Сейчас подробности последствий атаки уточняются.

Напомним,

Сегодня во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремели взрывы. Второй раз за день россияне перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.