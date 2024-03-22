В пятницу, 22 марта, около 5.15 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

Местные паблики сообщают, что в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах пропал свет. Вероятно, россияне атакуют здесь объекты энергетической инфраструктуры.

По состоянию на это время воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается более четырех часов. В целом атака "шахедов" на Украину продолжается уже почти семь часов.

В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре