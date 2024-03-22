В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре

В Харькове прогремело около 15 взрывов, есть проблемы со светом, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По данным мэра Терехова, РФ целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых попаданий. Есть пожары на местах некоторых "прилетов".

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

Не покидайте укрытий, опасность еще не миновала! Информация обновляется! призвал Синегубов.

В Харькове прогремела серия взрывов

Контекст

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне запустили несколько групп шахедов по Украине. Большинство из них движутся в западном направлении.

Также пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00.