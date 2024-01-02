В Харькове прогремела серия взрывов

В Одесской области пятилетний ребенок оказался в больнице с алкогольным отравлением

В Одесской области 5-летний мальчик пострадал от алкогольного отравления после употребления вина. Сейчас он дома и чувствует себя хорошо, семья находится под наблюдением социальных служб.