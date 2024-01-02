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В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове раздаются взрывы; мэр Терехов призывает жителей укрыться в укрытиях из-за обстрелов.
В Одесской области пятилетний ребенок оказался в больнице с алкогольным отравлением
В Одесской области 5-летний мальчик пострадал от алкогольного отравления после употребления вина. Сейчас он дома и чувствует себя хорошо, семья находится под наблюдением социальных служб.
Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ"
Украинские спецназовцы уничтожили современный российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ" с использованием HIMARS на южном направлении.
Хлопок в Белгороде: в городе раздаются взрывы
В российском белгороде прогремели взрывы, включили сирену ракетной угрозы; в социальных сетях распространяются видеозаписи взрывов.
Импорт украинского зерна: правительство Туска сохранит запрет
По словам министра сельского хозяйства Польши Секерского, запрет на импорт зерна из Украины сохраняется, поскольку Польша ожидает общеевропейских правил, ссылаясь на транзитные риски.
Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги
Зеленский призывает к бдительности в ответ на воздушные налеты, поскольку Украина сталкивается с мощными ракетными и беспилотными атаками со стороны россии.
Количество пострадавших от массированной атаки рф возросло до 130
Массированная ракетная атака россии в Украине привела к гибели 5 человек, 130 получили ранения. Экстренные службы реагируют на пожары.
Раненых оккупантов насильно отправляют обратно на войну в Украину - росСМИ
Российские солдаты из 57-й бригады утверждают, что их принудительно заставляют возвращаться на войну в Украину, несмотря на ранения и без надлежащего оформления.
Атака рф на Харьков: в МВД заявили, что повреждены 75 квартир
Российский ракетный обстрел Харькова повредил 75 квартир, сделав их непригодными для проживания; 63 человека были ранены, а один погиб.
В Ливане в результате взрыва погиб заместитель руководителя ХАМАС
Салех аль-Арури, заместитель лидера ХАМАСа, погиб в результате мощного взрыва в Бейруте. Всего сообщается о четырех жертвах.