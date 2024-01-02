В Харькове прогремела серия взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  102633 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  111418 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  137770 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  116820 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135390 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128723 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142044 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145475 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133620 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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19 марта 2024, 11:51  •  128499 просмотра

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В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове раздаются взрывы; мэр Терехов призывает жителей укрыться в укрытиях из-за обстрелов.

Война • 2 января 2024, 20:39  •  102625 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

В Одесской области пятилетний ребенок оказался в больнице с алкогольным отравлением

В Одесской области 5-летний мальчик пострадал от алкогольного отравления после употребления вина. Сейчас он дома и чувствует себя хорошо, семья находится под наблюдением социальных служб.

Криминал и ЧП • 2 января 2024, 20:28  •  33037 просмотра
В Одесской области пятилетний ребенок оказался в больнице с алкогольным отравлением

Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ"

Украинские спецназовцы уничтожили современный российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ" с использованием HIMARS на южном направлении.

Война • 2 января 2024, 20:13  •  34037 просмотра
Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ"

Хлопок в Белгороде: в городе раздаются взрывы

В российском белгороде прогремели взрывы, включили сирену ракетной угрозы; в социальных сетях распространяются видеозаписи взрывов.

Война • 2 января 2024, 20:00  •  34917 просмотра
Хлопок в Белгороде: в городе раздаются взрывы

Импорт украинского зерна: правительство Туска сохранит запрет

По словам министра сельского хозяйства Польши Секерского, запрет на импорт зерна из Украины сохраняется, поскольку Польша ожидает общеевропейских правил, ссылаясь на транзитные риски.

Экономика • 2 января 2024, 19:44  •  107785 просмотра
Импорт украинского зерна: правительство Туска сохранит запрет

Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Зеленский призывает к бдительности в ответ на воздушные налеты, поскольку Украина сталкивается с мощными ракетными и беспилотными атаками со стороны россии.

Война • 2 января 2024, 19:20  •  104816 просмотра
Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Количество пострадавших от массированной атаки рф возросло до 130

Массированная ракетная атака россии в Украине привела к гибели 5 человек, 130 получили ранения. Экстренные службы реагируют на пожары.

Война • 2 января 2024, 19:02  •  101491 просмотра
Количество пострадавших от массированной атаки рф возросло до 130

Раненых оккупантов насильно отправляют обратно на войну в Украину - росСМИ

Российские солдаты из 57-й бригады утверждают, что их принудительно заставляют возвращаться на войну в Украину, несмотря на ранения и без надлежащего оформления.

Война • 2 января 2024, 18:51  •  34335 просмотра
Раненых оккупантов насильно отправляют обратно на войну в Украину - росСМИ

Атака рф на Харьков: в МВД заявили, что повреждены 75 квартир

Российский ракетный обстрел Харькова повредил 75 квартир, сделав их непригодными для проживания; 63 человека были ранены, а один погиб.

Война • 2 января 2024, 18:37  •  34496 просмотра
Атака рф на Харьков: в МВД заявили, что повреждены 75 квартир

В Ливане в результате взрыва погиб заместитель руководителя ХАМАС

Салех аль-Арури, заместитель лидера ХАМАСа, погиб в результате мощного взрыва в Бейруте. Всего сообщается о четырех жертвах.

Новости Мира • 2 января 2024, 18:25  •  32916 просмотра
В Ливане в результате взрыва погиб заместитель руководителя ХАМАС