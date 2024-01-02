У Харкові прогриміла серія вибухів
Київ • УНН
У Харкові лунають вибухи; мер Терехов закликає мешканців сховатися в укриттях через обстріли.
У Харкові прогриміли вибухи, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН. У місті оголошена повітряна тривога.
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Як пишуть місцеві пабліки Харків та область — під обстрілом ЗРК "С-300". Прогриміло щонайменше три потужні вибухи
Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов закликав харків’ян перебувати в укриттях.
Атака рф на Харків: у МВС заявили, що пошкоджено 75 квартир02.01.24, 20:37 • 35197 переглядiв