Атака рф на Харків: у МВС заявили, що пошкоджено 75 квартир

Ракетна ранкова атака рф по Харкову пошкодила 75 квартир на стільки, що в них неможливо проживати найближчим часом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає УНН.

... підрозділи ДСНС та поліції евакуювали всіх громадян з постраждалих будинків та зробили поквартирний обхід. Тільки у найближчих будинках пошкоджені 75 квартир. Там, фактично, неможливо буде перебувати та проживати найближчим часом - сказав Ігор Клименко.

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Сьогодні вранці окупанти завдали удару по центру Харкова. За словами очільника МВС, те, що ракети впали за десять метрів від житлових будинків - "щаслива випадковість".

Також міністр повідомив, що наразі Нацполіція, ДСНС, місцева влада та комунальні підприємства Харкова працюють для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ворожої атаки та провести евакуацію людей та їхнього майна.

Нагадаємо

Правоохоронці оновили дані щодо кількості постраждалих в результаті російського удару по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждало 63 людини, одна з них загинула.

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