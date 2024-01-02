Ракетний удар по Харкову: постраждало 63 людини, загинула 91-річна жінка

Правоохоронці оновили дані щодо кількості постраждалих в результаті російського ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждало 63 людини, одна з них загинула. Про це повідомляє Національна поліція Харківської області, передає УНН.

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Загальна кількість постраждалих становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено. - резюмували правоохоронці.

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Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи.

На місцях влучань слідчі, експерти, вибухотехніки збирають речові докази, опитують свідків і постраждалих, документують наслідки обстрілів. Фахівці ВТУ виявили фрагменти ракети Іскандер-М.

Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчики і дві дівчинки).

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