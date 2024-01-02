У Харкові поліцейські охоронятимуть від мародерів будинки, зруйновані ракетною атакою рф
Київ • УНН
У Харкові поліцейські цілодобово нестимуть службу біля зруйнованих адмінбудівель та житлових будинків.
У Харкові правоохоронці охоронятимуть всі будівлі, які сьогодні потрапили під російський обстріл, аби уникнути крадіжок. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає УНН.
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За його словами, правоохоронці цілодобово нестимуть службу біля зруйнованих адмінбудівель та житлових будинків.
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Він також закликав містян, яким відомо про факти крадіжок зі зруйнованих росіянами будинків звертатись до правоохоронців.
Доповнення
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові кількість постраждалих через сьогоднішню ракетну атаку російських військ зросла до 45.
Наразі у медзакладах Харкова перебуває 38 осіб, в тому числі: 4 дітей у легкому стані; 3 людини перебувають у важкому стані, з них 1 літня жінка у вкрай важкому стані – перебуває в комі.
Нагадаємо
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