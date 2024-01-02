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У Харкові поліцейські охоронятимуть від мародерів будинки, зруйновані ракетною атакою рф

У Харкові поліцейські охоронятимуть від мародерів будинки, зруйновані ракетною атакою рф

Київ • УНН

 • 40257 перегляди

У Харкові поліцейські цілодобово нестимуть службу біля зруйнованих адмінбудівель та житлових будинків.

У Харкові правоохоронці охоронятимуть всі будівлі, які сьогодні потрапили під російський обстріл, аби уникнути крадіжок. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає УНН.

Деталі 

За його словами, правоохоронці цілодобово нестимуть службу біля зруйнованих адмінбудівель та житлових будинків.

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Попереджаю - всі факти мародерства будуть жорстко каратись в рамках діючого законодавства

- підкреслив Тимошко. 

Він також закликав містян, яким відомо про факти крадіжок зі зруйнованих росіянами будинків звертатись до правоохоронців. 

Доповнення

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові кількість постраждалих через сьогоднішню ракетну атаку російських військ зросла до 45.

Наразі у медзакладах Харкова перебуває 38 осіб, в тому числі: 4 дітей у легкому стані; 3 людини перебувають у важкому стані, з них 1 літня жінка у вкрай важкому стані – перебуває в комі.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ вранці 2 січня.

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