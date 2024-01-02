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45 людей постраждали внаслідок атаки рф на Харків, одна жінка в комі - ОВА

45 людей постраждали внаслідок атаки рф на Харків, одна жінка в комі - ОВА

Київ • УНН

 • 60742 перегляди

Внаслідок ракетного обстрілу Харкова російськими військами поранено 45 осіб, одна літня жінка перебуває в комі.

У Харкові кількість постраждалих через сьогоднішню ракетну атаку російських військ зросла до 45, одна літня жінка перебуває в комі, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

За оновленою інформацією, станом на зараз 45 постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, у медзакладах Харкова перебуває 38 осіб, в тому числі: 4 дітей у легкому стані; 3 людини перебувають у важкому стані, з них 1 літня жінка у вкрай важкому стані – перебуває в комі.

Всім пацієнтам надають необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.

У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99 - Залужний02.01.24, 11:29 • 44343 перегляди

Юлія Шрамко

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