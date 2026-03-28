Россия впервые за более чем 40 дней ударила "Кинжалами" по Староконстантинову

российские войска вечером 28 марта снова применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области. Это первое такое применение именно данного типа ракет по этому направлению за более чем 40 дней. Об этом сообщили Воздушные силы и местные Телеграм-каналы, пишет УНН.

Подробности

Перед ударом Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российских МиГ-31К – носителей ракет "Кинжал". Вскоре после этого в Хмельницкой области прогремели взрывы. По данным Хмельницкой ОВА, удар был нанесен именно по району Староконстантинова.

Последствия удара

По состоянию на 23:00, по информации Хмельницкой ОВА, после вечерней воздушной тревоги, сообщений о погибших, раненых или разрушениях не поступало. Официальная информация о возможных последствиях атаки еще может уточняться.

Староконстантинов остается одной из постоянных целей российских ракетных атак.

Возобновление ударов "Кинжалами" по этому направлению после длительной паузы может свидетельствовать о новой попытке РФ снова давить именно на этот узел.