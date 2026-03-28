росія вперше за понад 40 днів вдарила "Кинджалами" по Старокостянтинову

російські війська ввечері 28 березня знову застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" по Старокостянтинову на Хмельниччині. Це перше таке застосування саме даного типу ракет по цьому напрямку за понад 40 днів. Про це повідомили Повітряні сили та місцеві Телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських МіГ-31К – носіїв ракет "Кинджал". Невдовзі після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи. За даними Хмельницької ОВА, удар було завдано саме по району Старокостянтинова.

Наслідки удару

Станом на 23:00, за інформацією Хмельницької ОВА, після вечірньої повітряної тривоги, повідомлень про загиблих, поранених чи руйнування не надходило. Офіційна інформація щодо можливих наслідків атаки ще може уточнюватися.

Старокостянтинів залишається однією з постійних цілей російських ракетних атак.

Відновлення ударів "Кинджалами" по цьому напрямку після тривалої паузи може свідчити про нову спробу рф знову тиснути саме на цей вузол.

