$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
78%
746мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 6310 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 7854 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 10193 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19599 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 23406 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Financial Times
The Washington Post

Кількість поранених внаслідок атаки рф на Одесу 28 березня зросла до 16 людей

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Через нічну атаку дронів на Одещину постраждали 16 людей, двоє з яких у важкому стані. Росіяни пошкодили близько 70 будинків у регіоні.

Кількість поранених внаслідок атаки рф на Одесу 28 березня зросла до 16 людей
Фото: ДСНС України

В Одесі до 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки 28 березня. Про це повідомив в Telegram начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, 14 людей отримують допомогу.

Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний

- заявив він.

Нагадаємо

З вечора, 27 березня, до ранку 28 березня, росіяни атакували Одеську область понад 100 дронами. В результаті було пошкоджено близько 70 будинків - найбільше руйнувань було зафіксовано в Одеському районі.

Вранці, 28 березня, повідомлялось про 12 поранених.

Євген Устименко

СуспільствоУНН-Одеса
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеса