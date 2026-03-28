Кількість поранених внаслідок атаки рф на Одесу 28 березня зросла до 16 людей

В Одесі до 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки 28 березня. Про це повідомив в Telegram начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

За словами чиновника, 14 людей отримують допомогу.

Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний - заявив він.

З вечора, 27 березня, до ранку 28 березня, росіяни атакували Одеську область понад 100 дронами. В результаті було пошкоджено близько 70 будинків - найбільше руйнувань було зафіксовано в Одеському районі.

Вранці, 28 березня, повідомлялось про 12 поранених.