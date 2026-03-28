Число раненых в результате атаки рф на Одессу 28 марта возросло до 16 человек
Киев • УНН
Из-за ночной атаки дронов на Одесскую область пострадали 16 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. россияне повредили около 70 домов в регионе.
В Одессе до 16 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки 28 марта. Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
По словам чиновника, 14 человек получают помощь.
Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести и удовлетворительное
С вечера 27 марта до утра 28 марта россияне атаковали Одесскую область более 100 дронами. В результате было повреждено около 70 домов - больше всего разрушений было зафиксировано в Одесском районе.
Утром 28 марта сообщалось о 12 раненых.