Число раненых в результате атаки рф на Одессу 28 марта возросло до 16 человек

В Одессе до 16 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки 28 марта. Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По словам чиновника, 14 человек получают помощь.

Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести и удовлетворительное - заявил он.

С вечера 27 марта до утра 28 марта россияне атаковали Одесскую область более 100 дронами. В результате было повреждено около 70 домов - больше всего разрушений было зафиксировано в Одесском районе.

Утром 28 марта сообщалось о 12 раненых.