Атака дронів рф на Одещину - пошкоджено 70 будинків, поранено 12 людей

Фото: ДСНС України

З вечора, 27 березня, до ранку 28 березня, росіяни атакували Одеську область понад 100 дронами. В результаті було пошкоджено близько 70 будинків - найбільше руйнувань було зафіксовано в Одеському районі. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Кіпер, п’ятеро людей опинились у лікарні. Міська влада залучила до ліквідації наслідків атаки всі комунальні служби.

Людям допомагали, де це можливо, закрити вікна й двері, адже багато пошкоджень зафіксували саме в багатоповерхівках - зазначив начальник ОВА.

Також у Telegram Кіпер зазначив, що серед 12 постраждалих одна людина перебуває у важкому стані, шестеро у стані середньої тяжкості, решта у задовільному стані та отримують амбулаторну допомогу.

Наразі розбір завалів завершено. Тривають роботи з надання допомоги населенню, зокрема із закриття пошкоджених вікон та дверей у багатоповерхівках та приватних будинках - резюмував Кіпер.

