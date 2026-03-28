13:04 • 3052 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 8496 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 11122 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
08:59 • 13408 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 18372 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 19761 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 28233 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 26920 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 51935 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 74846 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Атака дронов рф на Одесскую область - повреждено 70 домов, ранено 12 человек

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

россияне атаковали Одесскую область более чем 100 дронами, повредив десятки жилых сооружений. Пятеро пострадавших госпитализированы, один пациент в тяжелом состоянии.

С вечера 27 марта до утра 28 марта россияне атаковали Одесскую область более чем 100 дронами. В результате было повреждено около 70 домов – больше всего разрушений было зафиксировано в Одесском районе. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Подробности

Как отметил Кипер, пять человек оказались в больнице. Городские власти привлекли к ликвидации последствий атаки все коммунальные службы.

Людям помогали, где это возможно, закрыть окна и двери, ведь много повреждений зафиксировали именно в многоэтажках

- отметил начальник ОВА.

Также в Telegram Кипер отметил, что среди 12 пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии и получают амбулаторную помощь.

В настоящее время разбор завалов завершен. Продолжаются работы по оказанию помощи населению, в частности по закрытию поврежденных окон и дверей в многоэтажках и частных домах

- резюмировал Кипер.

"Доказывает, что россия не хочет заканчивать войну": Зеленский отреагировал на атаку рф более 60 дронами на Одессу с роддомом28.03.26, 10:00 • 2984 просмотра

