Атака дронов рф на Одесскую область - повреждено 70 домов, ранено 12 человек

Фото: ГСЧС Украины

С вечера 27 марта до утра 28 марта россияне атаковали Одесскую область более чем 100 дронами. В результате было повреждено около 70 домов – больше всего разрушений было зафиксировано в Одесском районе. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Подробности

Как отметил Кипер, пять человек оказались в больнице. Городские власти привлекли к ликвидации последствий атаки все коммунальные службы.

Людям помогали, где это возможно, закрыть окна и двери, ведь много повреждений зафиксировали именно в многоэтажках - отметил начальник ОВА.

Также в Telegram Кипер отметил, что среди 12 пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии и получают амбулаторную помощь.

В настоящее время разбор завалов завершен. Продолжаются работы по оказанию помощи населению, в частности по закрытию поврежденных окон и дверей в многоэтажках и частных домах - резюмировал Кипер.

