"Доказывает, что россия не хочет заканчивать войну": Зеленский отреагировал на атаку рф более 60 дронами на Одессу с роддомом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку рф на Одессу более чем 60 дронами, пишет УНН.

В ночь на сегодня россияне массированно ударили по Одессе. Никакого военного смысла, это сугубо террор против обычной гражданской жизни. Было более 60 ударных дронов в этом ударе по городу. К сожалению, много повреждений. Среди пострадавших объектов – роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура

По его словам, "наши службы продолжают работать и помогать на местах, где это необходимо. "К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок. Были этой ночью также удары по Полтавщине и Днепровщине", - сообщил Президент.

Каждый такой удар доказывает, что россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно. А скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, будет помогать обороне нашей страны и дипломатии. Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Работаем со всеми и мы, чтобы дать больше силы нашей стране и больше возможностей ежедневно и каждую ночь защищать жизнь в Украине - наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего