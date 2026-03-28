Массированная атака рф на Одессу унесла жизни уже двух человек
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Одессы погибли мужчина и женщина, еще 11 человек ранены. Повреждены роддом, три учебных заведения и жилые дома.
Массированная атака рф на Одессу унесла жизни уже 2 человек, известно об 11 раненых, среди них 9-летний ребенок, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.
Детали
Ночью 27 марта войска рф массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Удар по гражданской инфраструктуре продолжался после полуночи и до утра.
В результате атаки погибли женщина и мужчина. Ранены еще 11 человек, среди них - 9-летний мальчик
Все пострадавшие госпитализированы.
Как сообщается, повреждены роддом, 3 учебных заведения (из них 2 - дошкольные), 2 пятиэтажных жилых дома, 1 десятиэтажный жилой дом, 12 частных домов, по меньшей мере 10 автомобилей.
Начато расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых28.03.26, 03:29 • 8950 просмотров