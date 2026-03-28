Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых
Киев • УНН
В результате российской атаки повреждена крыша роддома и многоэтажка в Приморском районе. Предварительно четыре человека получили ранения различной степени.
В ночь на субботу, 28 марта, враг ударил по гражданской инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома.
К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района
Также, по его словам, в частном секторе произошло возгорание жилых домов.
"Предварительно, пострадали четыре человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - констатировал начальник Одесской ГВА.
Напомним
В Одессе в результате вражеской атаки 19 марта были зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры в нескольких районах города. В Приморском районе повреждены 12 жилых домов, два человека госпитализированы.
