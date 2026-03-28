Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых

В ночь на субботу, 28 марта, враг ударил по гражданской инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Он уточнил, что в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома.

К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района