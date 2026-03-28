Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки пошкоджено дах пологового будинку та багатоповерхівку в Приморському районі. Попередньо четверо осіб отримали поранення різного ступеня.
Ворог у ніч на суботу, 28 березня, вдарив по цивільній інфраструктурі Одеси. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що у Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку.
На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків у різних частинах району
Також, за його словами, у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.
"Попередньо, постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога", - констатував начальник Одеської МВА.
Нагадаємо
В Одесі внаслідок ворожої атаки 19 березня було зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури в кількох районах міста. У Приморському районі пошкоджено 12 житлових будинків, двох людей госпіталізували.
