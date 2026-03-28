Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Внаслідок російської атаки пошкоджено дах пологового будинку та багатоповерхівку в Приморському районі. Попередньо четверо осіб отримали поранення різного ступеня.

Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених

Ворог у ніч на суботу, 28 березня, вдарив по цивільній інфраструктурі Одеси. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що у Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку.

На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків у різних частинах району

- розповів Лисак.

Також, за його словами, у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

"Попередньо, постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога", - констатував начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

В Одесі внаслідок ворожої атаки 19 березня було зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури в кількох районах міста. У Приморському районі пошкоджено 12 житлових будинків, двох людей госпіталізували.

В Одесі внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки є постраждалі19.03.26, 01:24 • 5713 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сергій Лисак
Одеса